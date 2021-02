Interdiction de vente de carburant au détail dans la région de Dakar pour 2 mois à cause…

Le gouverneur de la région de Dakar Al Hassan SALL, vient d’interdire toute vente de carburant au détail dans l’étendue de la région de Dakar, ce pour une durée de 2 mois à compter de ce jour.

Quand aux raisons qui expliquent cette décision soudaine, il évoque des questions de sécurité.

Au vu de ce communiqué, il nous vient à l’esprit de rappeler que, le pays est en proie à des tensions politiques. En effet, il y’a quelques jours de celà des affrontements ont eu lieu à cité keur Gorgui chez l’opposant Ousmane SONKO entre ses partisans et les forces de l’ordre ; hier encore ce dernier s’est offert à un bain de foule à l’université cheikh Anta DIOP où il était parti rendre visite à un étudiant bléssé lors des derniers affrontements.

L’état du Sénégal serait-il entrain de prendre ses dispositions afin d’éviter une probable journée du « 23 juin bis » sachant que Ousmane Sonko est mêlé à une affaire de justice suite à la plainte d’adji SARR qui l’accuse de viol et menaces de morts et que ses partisans feront monts et merveilles pour qu’ils ne soit pas livré à cette justice ?

Tout porte à le croire en tout cas , mais comme on dit souvent : le temps nous le dira.