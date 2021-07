(Intégral) Problèmes et Micmacs au sein de la Rampe (APR). Les révélations fracassantes de Saliou Ndiaye

L’émission politique de Thiesinfo, a reçu Saliou Ndiaye responsable de l’Apr et président du mouvement citoyen à Randoulène nord. Cet ancien membre du Parti démocratique et finalement de l’Apr a passé en revue les différentes péripéties de ses luttes pour porter haut , les principaux responsables au pouvoir. Depuis 2011, il dit vivre le martyr et semble indiquer la voie à suivre…

Snobé par les uns et combattu farouchement par les autres, il relate avec amertume ses états d’âme et dénonce les relations controversées avec ses camarades de parti et de la coalition.

Néanmoins, il continue de nourrir une grande fidélité au Président Macky SALL et suivant sa propre analyse, cite les vrais responsables, investis œuvrant véritablement pour le Président : Abdou MBOW, Pape Amadou NDIAYE, Ndèye Tické DIOP et les souteneurs Abdoulaye DIEYE et Habib NIANG, pour ne citer que ceux-là.

Par ailleurs, il dit beaucoup apprécier le «mbourouk soow », dans le contexte politique actuel, avant d’évoquer la tournée nationale et commenté prudemment les supposées « brutalités » des nervis, notamment dans le cas Ndiaga DIAW du Pds, dont il soutient mordicus ne pas en être témoin.