La cérémonie d’installation du maire de Guédiawaye s’est déroulée dans une ambiance électrique. Après son installation officielle, ce jeudi matin, à la tête de la ville de Guédiawaye par le préfet, les choses ont commencé a déborder avec le vote du 1er Adjoint et des conseillers municipaux. Ahmed Aidara n’a pas du tout cautionné le déroulement des votes pour le 1er adjoint, l’animateur dénonce un hold up électoral et pointe du doigt le maire sortant Aliou Sall d’en être le principal instigateur. Dans tous ses états, il a demandé au frère du président Sall de quitter la salle. S’en suivront de vives altercations entre les conseillers des deux camps avant que Ahmed Aidara ne décide de mettre fin a la séance arguant qu’ils ne cautionneront pas que l’élection se fasse dans la tricherie.

En fait pour explications, il se trouve que les résultats issus du vote portent la coalition BBY majoritaire avec plus de conseillers que celle de Yewwi Askan dont appartient le maire Ahmed Aidara; en sus des conseillers de la coalition wallu Sénégal donc de l’opposition, auraient été favorable a la coalition BBY a défaut de soutenir la coalition Yewwi Askan Wi.

En tout état de cause, le maire Ahmed Aidara a prévu une autre séance ce soir a 16heures pour une nouvelle élection du bureau municipal.