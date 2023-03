Installation de la cellule départementale de Maggi Pastef à Thiès

Maggi Pastef Thiès a tenu un point de presse ce dimanche au Sams Prestige à Thiès pour annoncer l’installation de la cellule départementale de leur parti. Cette nouvelle structure aura pour fonction de soutenir le parti dans sa transmission intergénérationnelle et de mettre en commun les expériences de différents responsables politiques, tant au niveau national qu’international.

Le porte-parole du parti a souligné que leur engagement pour le parti et leur leader n’était pas seulement une question de personne, mais plutôt un projet visant à améliorer et transformer le pays de manière positive. Pour cela, une rupture fondamentale doit avoir lieu dans tous les domaines économiques, politiques et sociaux.

Le porte-parole a également appelé les aînés du département de Thiès à participer à leur marche, soulignant la situation chaotique sur le plan démocratique et de la mal gouvernance actuelle au Sénégal. Il a dénoncé l’utilisation de la justice contre les opposants, tout en affirmant que leur parti était un opposant responsable et positif pour le développement du pays.

