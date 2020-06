INSOLITE : Une mère et sa fille se marient en Afrique du Sud

Une histoire sentimentale entre une mère et sa propre fille, que d’aucuns pensent « irréelle » mais qui demeure belle et bien une « pure réalité ».

Pour dire que notre beau continent Africain, de plus en plus, se singularise à travers des scandales à caractère sexuel et incestueux. Ce « fait très, très, très insolite », « hors du commun », qui se déroule en Afrique du Sud, où de plus en plus de couples homosexuels officialisent leurs unions, concerne cette fois-ci un « couple de lesbiennes pas comme les autres ».

Devant le Premier magistrat de la ville de Capetown, en Afrique du Sud, une fille, Lolita, 26 ans, et sa maman, Loreto, 44 ans, ont jugé nécessaire de s’unir pour le meilleur et pour le pire. Un mariage célébré au grand étonnement de nombre de Sud-Africains.

« J’aime tellement ma fille et je ferais n’importe quoi pour la rendre heureuse », a affirméLoreto, qui dit avoir été choquée « lorsque mon enfant m’a proposé de l’épouser, se disant être prête à quitter la maison si je refusais de la marier ».

Lolita raconte que « ma mère a toujours été là pour moi depuis ma naissance. Maintenant pour ne pas rester loin de cette personne qui m’est la plus chère au monde, auprès de qui j’ai grandi sans avoir un père, j’ai décidé de l’épouser ».

La fille de 25 ans se veut catégorique : « j’aime tellement ma mère et elle est tout ce que j’ai. Je ne veux pas rester loin d’elle, c’est pourquoi j’ai choisi de l’épouser afin que nous puissions vivre ensemble. Elle est jeune et elle sait me rendre…….heureuse au lit ».Hummmmm !!!!