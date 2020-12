Insolite: Un ivrogne sème la panique dans le bus ligne 3 en brandissant un couteau

Un banal échange de mots entre le receveur et un client dans un minibus Tata, de la ligne 3, en provenance de Yoff a, en effet, failli dégénérer. Et n’eût été l’intervention des passagers, l’irréparable se serait produit. En effet, un jeune homme ivre, puant l’alcool à des mètres, a trompé la vigilance du chauffeur et du receveur pour monter dans le minibus. Une fois à bord, il a quand même tenu à payer le billet. Mais la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est lorsque le receveur lui a demandé sa destination. Et comme s’il n’attendait que cela, le jeune homme a piqué une vive colère en l’abreuvant d’injures. Ce dernier, en bon Lébou ne s’est pas fait prier pour lui rendre ses insanités.

Il en était ainsi jusqu’aux environs des Mamelles, où l’ivrogne, qui en avait certainement marre d’être traité de tous les noms, n’a pas hésité à dégainer un couteau. Menaçant ainsi de poignarder le receveur. Une réaction qui a créé une grosse panique dans le bus, où les cris fusaient de partout. Et il faut dire que sans la prompte intervention de deux hommes qui ont pris leur courage à deux mains pour maîtriser l’homme ivre, qui était prêt à poignarder le receveur, le sang aurait coulé. Finalement, maîtrisé, il n’a pas pour autant arrêté de proférer des injures, les unes plus salaces que les autres. Finalement, c’est à hauteur de la Brioche d’Orée de Ouakam qu’il est descendu du bus, en titubant dans les ruelles.