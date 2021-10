Le couple fait le buzz depuis le Magal. Il s’agit du ministre conseiller Askia Touré et de son épouse Ngoye Fall. Leur célébration hors du commun de cet événement religieux, a fait couler beaucoup d’encre et de salive. A cause surtout des imposants bijoux portés par la dame.

Pour Ngoye Fall, “ce n’est rien d’extraordinaire, car pour le Magal, j’ai juste apporté 12 kilogrammes d’or ; chaque tenue avec sa parure”.

Celle qui se fait appeller « reine de l’or » ou encore « la marraine de sabadola » à cause de ses parures en quantité, fait le buzz du magal édition 2021 pourtant la concernée malgrés les nombreuses remarques sur les réseaux sociaux semble minimiser « ce n’est rien dira t-elle, l’or fait parti de moi ».