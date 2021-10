Insolite : M. Sarr, décède d’une crise cardiaque juste après une relation sexuelle adultérine

Les faits ont eu lieu mercredi dernier à Joal.

Marié à trois épouses, il a été surpris en pleins ébats sexuels avec une femme mariée.

D’après L’Observateur, il entretenait depuis 15 ans des relations sexuelles avec sa copine mariée. Cette dernière, nommée N. Fall, est la femme d’un pêcheur.

En pleins ébats, ils ont été perturbés par la lueur d’une lampe torche d’un autre pêcheur. Pensant qu’ils sont pris en flagrant délit, ils simulent une agression.

N. Fall court rentrer chez elle, mais son amant décide de le rejoindre à son domicile conjugal pour terminer la partie de sexe interrompue.

Du coup, il parcourt sans arrêt plus de 200 mètres. Arrivé devant le domicile de sa copine mariée, le charretier s’essouffle et s’écroule sous les pieds de sa concubine.

Cette dernière réveille son vrai mari, qui s’était résigné au comportement infidèle de son épouse, pour acheminer son rival à l’hôpital.

Sa situation s’aggrave, le charretier finira par rendre l’âme lors de son évacuation à l’hôpital de Mbour.

Le mari de la femme se confie sur les colonnes de l’observateur

Le défunt vivait une relation extraconjugale avec Ndiabé Fall, la femme d’un pêcheur nommé Babacar Fall.

Ce dernier, âgé de 57 ans, confie à L’Observateur comment il a vécu avec l’infidélité de son épouse pendant 15 ans.

«Je suis marié à Ndiabé Fall depuis 1995. Nous avons 5 filles et notre fille aînée est aujourd’hui âgée de 21 ans. J’ai toujours accompli mes devoirs de père et d’époux (…) Que n’ai-je pas dit pour interdire à ma femme de fréquenter ce charretier et le travail nocturne au Port de Joal», a-t-il expliqué, dépité.

“Hospitalisée, la femme infidèle a tenu à accompagner son amant sur son lit de mort, regrette-t-il. Même à l’agonie, il (le charretier) a poursuivi ma femme jusque chez moi, se désole Babacar Fall”. Va-t-il la répudier ? “Dieu seul sait”, répond-il.