Insolite: Des jumeaux nés à 15mn d’écart ne sont pas nés la même année

En raison d’un événement rare, une paire de jumeaux californiens vient de voir le monde, mais à des jours, des mois et des années différents. L’un est né en 2021 et l’autre en 2022. Vendredi soir, les parents Fatima Madrigal et Robert Trujillo ont accueilli un fils nommé Alfredo. Quinze minutes plus tard, sa sœur jumelle Irene est née. Il n’y a rien à signaler pour l’instant , Cependant, les deux enfants ont un an d’écart. En fait, l’un est né à 23h45 le soir du Nouvel An, et le second est né lorsque la cloche a sonné à minuit. “Ce sont des jumeaux avec des anniversaires différents, ce qui est fou pour moi, J’ai été surprise et heureuse qu’elle soit arrivée à minuit”, a déclaré la mère dans un communiqué de presse obtenu par People Media. Ana Abril Arias, le médecin qui a assisté à l’accouchement, a ajouté : “C’est certainement l’un des accouchements les plus mémorables de ma carrière, et de poursuivre: “C’était un plaisir absolu d’aider ces petits à arriver ici en toute sécurité en 2021 et 2022, “Quelle merveilleuse façon de commencer la nouvelle année !”

Alfredo (2,75 kg) et Aylin (2,66 kg) rejoindront bientôt leurs trois frères et sœurs plus âgés – deux filles et un garçon. Mme Madrigal a déclaré que son fils aîné était ravi d’avoir un frère, et que le reste de la famille était impatient de rencontrer les nouveaux venus.

