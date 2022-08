Ramatoulaye Ka et Awa Guèye sont deux copines âgées de 24 ans et sans emploi. Pour se faire de l’argent, elles ont choisi de se faire passer pour Khady Ndiaye, qui incarne «Coumba bou ndaw» dans la série Infidèles, pour attirer des hommes qui ne rêvent que d’une chose: rencontrer l’actrice aux « célèbres rondeurs. »

Les mises en cause ont été reconnues coupables de collecte illicite de données, usurpation d’identité numérique et escroquerie, et condamnées à deux ans de prison avec sursis.

D’après L’Observateur, Rama Ka et Awa Guèye avaient créé un faux compte Facebook au nom de l’actrice. Elles y postent régulièrement ses photos qui mettent bien en valeur des rondeurs. Ce qui fit exploser leurs téléphones. Les hommes, attirés par les rondeurs de «Coumba bou ndaw», multiplient les appels.

Elles facturent les prises de rendez-vous (jamais honorés) à 20 000 francs CFA. Les affaires tournent, mais très vite, un grain de sable enraye la machine.

Un nommé Guède Diop fera tomber le duo. Après avoir envoyé 40 000 francs CFA aux deux jeunes dames, pour rencontrer «Coumba bou ndaw», il se rend compte qu’il a été arnaqué et porte plainte.

Dans le même temps, le beau-frère de Khady Ndiaye alias « Coumba bou Ndaw » alerte cette dernière. A son tour, l’actrice saisit la division de la cybercriminalité.

Séance tenante Awa et Rama sont arrêtées, déférées au parquet et attraites à la barre des flagrants délits pour un trafic qui leur a rapporté quelques francs CFA et, finalement, beaucoup d’ennuis.