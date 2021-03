Insolite à Saint Louis: De jeunes talibés ivres et saouls

Un fait inédit s’est passé dans un daara à Saint-Louis. Les talibés qui étaient sur le terrain , lors des manifestations de mercredi dernier, sont entrés dans une boutique mise à sac par les manifestants.



Selon Seneweb qui a repris Source A, « ils sont tombés sur des cannettes de bière » qu’ils ont confondues à des jus de fruits ou boissons normales.

Ces petits bouts de bois de Dieu tout en ignorant ce qu’ils buvaient se sont arrachés les boissons alcoolisées et se sont gavés à satiété.



Arrivés à domicile, ils ont foutu le bordel au daara, proférant des insanités et des injures sur tout le monde.



Certains talibés débitaient des propos incohérents, d’autres titubaient et tombaient à-tout-va, avant de sombrer dans un profond sommeil rapporte seneweb