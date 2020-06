Insolite à Marseille: Un automobiliste a fini sa course dans les eaux marseillaises

.

Nasser, Marseillais de 60 ans, est encore chamboulé quand il raconte l’histoire. Les faits se sont déroulés le 2 mars dernier. De bon matin, alors qu’il fait encore nuit et qu’il pleut abondamment, cet électricien intérimaire se rend sur les lieux d’une nouvelle mission. Il ne connaît pas la route et branche alors son GPS, relate La Provence.

Facture de 2000 euros

Prudent en raison des difficiles conditions météo et du manque de visibilité, il suit scrupuleusement les conseils de son GPS, même quand celui-ci lui demande de prendre la direction du vieux port : « Ça m’a étonné », concède-t-il. Sans trop comprendre ce qu’il lui arrive, il sent un choc, puis réalise que « ça tangue ». Et pour cause : après avoir roulé jusqu’au bout de la cale de mise à l’eau, il se retrouve dans la Méditerranée.