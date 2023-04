Insécurité à Thiès : Un agent de la BMS tué par un malfaiteur

Thiès, le 26 avril 2023 – Moustapha Samb, plus connu sous le surnom d’Amndy, âgé d’environ 55 ans, a été tué par un malfaiteur à Thiès. Cet agent de la BMS a été victime d’une agression brutale alors qu’il tentait de stopper un voleur de batterie de voiture près de la mairie de Thiès.

La scène, d’une violence inouïe, s’est déroulée sous les yeux de plusieurs témoins. Le malfaiteur, pris en flagrant délit, a asséné plusieurs coups de brique à Amndy, qui s’est retrouvé plongé dans le coma pendant plusieurs jours suite à la violence de l’attaque. Malheureusement, il a fini par succomber à ses blessures et a été enterré dans la ville de Touba.

Les Forces de l’ordre se sont mobilisées pour soutenir la famille de la victime pendant cette tragédie, et ont participé à l’inhumation en présence d’une foule attristée par la perte de cet homme respecté dans la communauté.

Le meurtrier, un habitant de Pout, a rapidement été appréhendé par la police grâce à la vigilance des témoins et aux efforts déployés par les enquêteurs. Il devra répondre de ses actes devant la justice.

Cet événement tragique soulève des questions sur l’insécurité grandissante à Thiès, qui inquiète de plus en plus les habitants. Les autorités locales et la population espèrent que des mesures seront prises pour renforcer la sécurité et prévenir ce genre de drame à l’avenir.

