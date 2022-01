Innovation: La Chine allume un “soleil artificiel” qui atteint des températures de 70 000 000 °

La Chine a commencé à tester son générateur Dongdian super chaud, un soleil artificiel nucléaire qui tourne à 70 millions de degrés, conçu pour fournir une énergie propre illimitée Nous pouvons en outre utiliser de nouvelles technologies brûlantes pour résoudre la crise climatique. Des scientifiques chinois ont testé avec succès un dispositif de fusion nucléaire qui pourrait un jour générer une énergie propre infinie en générant plus de chaleur que le soleil. L’appareil fonctionne à une température de 70 millions de degrés Celsius, ce qui est sept fois plus élevé que les 15 millions de degrés du soleil qui fournissent actuellement de la chaleur à toute vie sur Terre. D’un autre point de vue, la température de cet appareil chinois est environ 350 000 fois supérieure à celle d’une friteuse à air fonctionnant à plein régime.

Basé à Shanghaï, le tokamak supraconducteur expérimental avancé (EAST) a fonctionné pendant environ 17 minutes et 35 secondes lors du dernier test. Cela a presque battu le record du monde de 120 millions de degrés établi pour la première fois l’année dernière. Le générateur EAST est appelé un soleil artificiel car il utilise une technologie similaire pour générer de la chaleur, tout comme les énormes boules de gaz et de plasma que nous brûlons dans le ciel. Cette technologie s’appelle la fusion nucléaire, et il est difficile pour les humains de la produire artificiellement.

Cependant, depuis un certain temps, la réussite de la fusion nucléaire est l’objectif à long terme des physiciens et ingénieurs nucléaires. Le projet EAST a coûté environ 701 millions de livres sterling et a été développé par plus de 10 000 scientifiques. En fait, si la fusion nucléaire est produite à grande échelle, elle peut être la réponse aux problèmes énergétiques de l’humanité.

L’objectif ultime du développement du dispositif solaire artificiel est de fournir une énergie propre presque illimitée en imitant les réactions naturelles qui se produisent dans les étoiles. Il ne produit pas de déchets dangereux comme les centrales nucléaires actuelles utilisant la fission nucléaire, ce qui peut conduire à des accidents nucléaires dangereux comme Tchernobyl ou Fukushima.

À long terme, cela pourrait propulser les engins spatiaux à des vitesses incroyables d’une manière que les technologies durables telles que l’énergie éolienne et houlomotrice ne pourront jamais faire. Ce sera crucial si Elon Musk et la NASA doivent nous emmener régulièrement sur Mars. Si les scientifiques derrière EAST parviennent à faire fonctionner la machine pendant plus de 20 minutes, elle peut fournir une puissance presque illimitée. Un projet similaire en France, appelé International Thermonuclear Experimental Reactor, a reçu le soutien d’environ 35 pays différents.