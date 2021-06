Info Digital: Thiesinfo étend ses tentacules au Maroc avec Afrika Radio

Ceux qui veulent concurrencer Thiesinfo sur le plan local peuvent bien déchanter. En effet, après avoir conquis la capitale du rail avec son site, le plus visité à Thies, Thies info vient de lancer sa radio Digital Afrika Radio dont les studios sont installés au Maroc, où vit une forte communauté Sénégalaise très dynamique.

Africa Radio se veut être une radio Internationale au service de la Diaspora Africaine et plus précisément de la Diaspora Sénégalaise.

Alors que les nouveaux arrivants dans le monde digital à Thiès s’activent dans une concurrence locale sauvage et inutile, avec l’avènement des Télés Réseau pirates interdites par le CNRA (sans audience, et sans gain, une vraie perte de temps), l’équipe de Thiesinfo, coaché par son DG de technicien Multimédia et pionnier du Digital à Thies opte saisir les opportunités des avancées numériques pour faire rayonner la capitale du rail dans le monde entier.

“Il est insensé de bâtir une économie numérique Thiessoise basée spécifiquement sur des ressources uniquement Thiessois, Il faut être un vrai ignorant des avancées technologiques pour revenir à l’heure des maisons reliées par des Câbles réseaux pour créer des Télés impopulaires et vides en contenus.

Il s’agit de travailler à faire bénéficier Thies des ressources extérieurs colossales et inépuisables du numérique (à travers facebook, Dropshipping, google adense, Youtube, webradios, webTV… ) martèle Seyelatyr.

Cliquez ici pour suivre la Radio