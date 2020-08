Indemnités non payées : Les cheminots à la retraite retraite menacent de passer la tamkarite à la gare

Les cheminots retraités du chemin de fer continuent la grève et menacent de passer la fête à la gare . Ils ont passé leur deuxième nuit au niveau de la gare ferroviaire pour réclamer leurs indemnités de départ à la retraite.

Ces pères de famille ont décidé de rester le temps qu’il faudra pour réclamer leur dû estimé à ½ milliard de Fcfa . Une situation que déplorent ces anciens cheminots qui ont passé 48 heures dans la gare ferroviaire de Thiès en espérant être payés.

Il faut noter que ce calvaire que vivent ces cheminots dur depuis plusieurs années car, les premiers agents ont pris leurs retraites en 2018.

Alioune Sow porte-parole du jour de déclarer que depuis lors aucune réaction de la part des autorités. Mais poursuit-il, la lutte va continuer car l’ensemble des retraités des différentes gares ferroviaires du pays sont venus leur prêter main forte.

« Nous avons décidé de ne plus quitter la gare tant que nos indemnités de départs à la retraite ne sont pas payées . Cela fait plus de 2 ans que nous courrons derrière ces autorités pour leur demander de nous payer. Et jusqu’à présent rien n’est fait. Nous sommes déterminés à mener notre combat, nous en avons marre et nous allons même passer la fête de la tamkharite ici ». déclare M Sow.

Sarah