Incroyable: une falaise se détache et s’écrase sur des touristes au Brésil occasionnant au moins 10 morts

Selon un communiqué publié dimanche par la police, au moins 10 personnes ont trouvé la mort ce samedi au Brésil lorsqu’une section de la falaise a cédé avant de s’abattre sur des navires qui naviguaient sur un lac très touristique du Minas Gerais (sud-est). Marcos de Souza Pimenta, un officier de police de la région de Pasos, a déclaré aux journalistes qu’à l’heure actuelle, la mort de “dix personnes” a été confirmée. Selon le contenu préliminaire de l’enquête, les victimes Brésiliennes étaient âgées de 14 à 68 ans, selon les pompiers, il s’agissait des mêmes parents et amis sur le navire qui a été le plus durement touché par le glissement de terrain. Dimanche, les services de secours ont constaté que les deux dernières personnes toujours portées disparues étaient décédées. Samedi, les pompiers ont retrouvé le corps de la troisième personne disparue. Un précédent rapport envoyé par les pompiers indiquait que 7 personnes avaient été tuées, 3 personnes étaient portées disparues et 32 ​​autres blessées.

Sur des images dramatiques partagées sur les réseaux sociaux, le moment exact où la masse rocheuse se brise et atterri sur trois bateaux peut être vue, provoquant la panique parmi les passagers des autres bateaux observant la scène. De fortes pluies dans le sud-est du Brésil ces derniers jours ont contribué à l’accident, selon les pompiers.