Incidents au Stade Ngalandou Diouf: L’ODCAV siffle l’arrêt définitif des Navétanes à Rufisque

« Vu la gravité des incidents avec le stade saccagé et vingt-six (26) blessés dénombrés l’ODCAV décide l’arrêt immédiat et définitif des Navétanes à Rufisque pour le compte de la présente saison».

Telle est la décision rendue par les autorités compétentes ce lundi 6 décembre. Ce après l’incident qui s’est produit au stade Ngalandou Diouf de Rufisque, lors de la rencontre entre l’ASC Thiawlene et l’ASC Guiff, en 1/2 finale de l’ODCAV ZONE 3 B de Rufisque, qui a fait des victimes, on parle d’une personne décédée pour le moment. “Nous nous inclinons devant la mémoire des défunts et exprimons nos condoléances à leurs famille. Nous regrettons et condamnons ces actes de vandalisme”, a déclaré l’ODCAV dans un communiqué. Il a précisé qu’en effet, le dispositif sécuritaire et la police ont pris toutes les dispositions nécessaires à la bonne organisation de ce match. “Malheureusement, les supporters ont ignoré la promesse qu’ils avaient faite lors de la réunion technique et de sécurité tenue au bureau du commandant de l’agence municipale de la police centrale de Rufisque la veille du match”, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, l’ODCAV indique qu’à côté de la procédure judiciaire qui sera menée par les autorités compétentes, «la Zone prendra toutes les sanctions qui s’imposent en direction des auteurs de ces actes de sabotage et de vandalisme».