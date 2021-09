Incendie à saly: ALIOUNE SARR APPELLE AU “DEVOIR DE VIGILANCE”

L’incendie dans lequel a péri dimanche un couple d’enseignants et son enfant à Saly-Portudal rappelle le “devoir de vigilance” de tout le monde, relativement aux questions et normes de sécurité, a déclaré lundi le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr.

“Ceci doit nous rappeler toujours notre devoir de vigilance sur les questions de sécurité mais également sur les normes. Chacun en ce qui le concerne doit se sentir interpellé pour que nous puissions assurer, en permanence, la sécurité des personnes et des biens’”, a-t-il lancé lors d’une visite à la résidence “La Palmeraie” où s’est déclaré l’incendie mortel.

Cet incendie, qui a coûté la vie à un couple d’enseignants originaire de la ville de Saint-Louis et leur enfant âgé d’un an, aurait été causé par un court-circuit électrique.

“Nous sommes venus présenter nos condoléances à toute la famille des disparus suite à cet incendie, ce drame, pour que Dieu les accueille dans son paradis éternel”, a dit Alioune Sarr trés éprouvé.