Des dégâts matériels causés par un incendie d’une rare violence s’est déclaré dans ce village situé dans la commune de Tocky gare , dans le département de Diourbel.

En effet , le feu a consumé complètement 5 maisons , des vivres , des semences conservées pour le prochain hivernage , des animaux , dont un cheval , un âne et des moutons . Les populations appellent les autorités et les bonnes volontés de leur venir en aide. les causes de l’incendie ne ont pas connus mais ils doutent qu’ ‘il serait venu d’une cuisine .