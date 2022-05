Suite à la tragédie survenue à l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy de Tivaouane, le nouveau maire de la cité religieuse de Maodo a réagi hier sur sa page Facebook pour apporter son soutien moral aux familles des victimes.

« Je suis terriblement peiné par l’incendie qui vient de ravager le département néonatalogie de l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. On estime déjà plus d’une dizaine de vie perdue. Je compatis à la douleur des familles et, de toute la population. Nous serons à vos cotés pour vous apporter notre soutien total. Inna lilahi wa inna ilayhi radjihoune »