Inauguration siége FDS Guelwaars: Babacar Diop l’opposition doit faire un seul bloc pour barrer la route à Macky SALL

« Mbourok Sow bi dafa forokh » , pendant que Maodo Malick Mbaye fait l’apologie du mbourok Sow , le Dr Babacar Diop lui y jette des pierres.

En tournée depuis 12 jours dans la région de Thiés, lors de la clôture de cette dernière il a réussi une forte mobilisation pour l’inauguration du siége de son parti FDS Guelwaars à Thiés.

Plusieurs figures de l’opposition avaient réhaussé de leur présence cette inauguration : ousmane Sonko, Barthélemy Diaz, Thierno Bocoum, Guy Marius Sagna et bien tant d’autres.

Tous debout comme une seule personne, leur objectif créer une nouvelle majorité politique.

Le Dr Babacar Diop se veut clair « je n’ai pas de prétentions mais des ambitions », son ambition faire de FDS Guelwaars la 1iére force politique à Thiés, il ne s’en limite pas là il veut la mairie de Thiés et pour celà il compte sur partisans de Thiés qui dit-il est sa base politique par excellence.

« Y’a des politiciens qui n’ont de légitimité qu’à travers la presse » , il n’a pas manqué de lancer des pics à l’endroit de certains politiciens Thiessois qui dit-il n’ont aucune légitimité et leurs bilan en terme de réalisations équivaut à zéro.

Le parti FDS Guelwaars vieux de 3 ans ayant un siége à Dakar et à Thiés, Dr Babacar Diop ne le cache plus il a des ambitions nationales et travaille pour les réaliser dans un proche horizon.