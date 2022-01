Inauguration du salle de conférence Feu Madiop Sine par Abdoulaye Dièye

Abdoulaye DIEYE candidat de la grande coalition And Siggil Thiès a inauguré la mythique salle de conférence qui continuera d’entretenir la vivacité du souvenir de feu Mame Madiop SINE, ancien responsable politique de Siggi Jotna. Il a été le compagnon de lutte de tous les combats d’Abdoulaye DIEYE et de ses camarades C’est devant une grande mobilisation de militants et sympathisants, que la famille SINE très touchée, a apprécié ce geste à sa juste valeur.

Elle a assuré à Abdoulaye DIEYE, de son soutien inductible pour son élection à la mairie de Thiès, parce que « social , crédible et digne. » En réponse à leur allocution, Mr DIEYE a évoqué de bonne la stature élogieuse de l’illustre disparu qu’il a remémoré feu Madiop, le patriote, comme « un homme de valeur engagé, social et généreux »

