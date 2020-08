Impôts et Domaine de Thiès/ Distribution de Titres fonciers: Les bénéficiaires remercient le PR Macky SALL

impôts et domaine de Thies. M Djiby Sy, Receveur des impôts et domaine de Thies Pionnier de la Facilitation de l’obtention du Titre foncier conformément au vœu du chef de l’état Macky SALL.

Le receveur des impôts et domaine de Thies, M Djiby Sy vient de réaliser un vœu cher au chef de l’état en distribuant ce Mardi 18 Août 2020 des titres fonciers aux ayant droits. Les citoyens bénéficiaires du papier célèbre pour sa rareté, ont tenu à remercier chaleureusement le PR Macky SALL qui est à la base de cette noble initiative.

« Désormais, obtenir son titre foncier à Thies, ne relève plus du parcours du Combattant ». dixit le Receveur SY, il suffit de déposer les pièces nécessaires et conformément aux directives du PR Macky Sall, le travail sera fait dans les plus brefs délais assure M Djiby Sy.