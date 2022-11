Implantation d’une fonderie à keur Mor Ndiaye : Les populations apportent des clarifications

Suite aux informations « erronées » qui circulent sur l’implantation d’une fonderie dans le village de keur Mor Ndiaye, le khalife de Serigne Diabel Ndiaye, Serigne Pakala Ndiaye a ordonné ses collaborateurs et les représentants des mouvements citoyens de faire une déclaration de presse pour apporter des clarifications sur la construction de cette ponderie dans cette localité située dans la commune de Fandène.

L’information était brutale ! Certains disent que 《La fonderie utilise des produits dangereux et génère des déchets polluants, voire toxiques, et de nombreuses fonderies sont des installations classées》. Par contre, pour les populations de Keur Mor Ndiaye, cette usine qui est en cours de réalisation peut engendrer des impacts positifs dans cette zone. Elle peut recrutement plus de 400 emplois directs et améliorer en perspective la responsabilité sociétale d’entreprise entre les propriétaires et les autorités locales sur plusieurs secteurs d’activité.

En outre, ces populations apprécient beaucoup l’implantation de l’usine dans leur territoire. Pour rappel, les fonderies sont des installations qui produisent des pièces de métal et offrent des services associés à ces pièces. Une fonderie est donc une usine où des pièces sont produites en fondant le métal liquide dans des moules,puis leur permettant de se solidifier.

Assane Cissé président du mouvement « And Takhawou keur Madaro » , Pathé Niang adjoint au maire de la commune de Fandène et quelques notables du village ont pris part à cette rencontre.