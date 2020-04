Impact du Covid-19 : La Fédération Sénégalaise de Football annule les coupes

La saison actuelle ne peut plus être une saison normale

L’impact du coronavirus n’exclut personne. Avec la mesure d’interdire tout événement susceptible de faire des rassemblements, le football Sénégalais en paye les pots cassés.

Selon Salif Diallo, de l’APS, « tout le monde sait que la saison actuelle ne peut plus être une saison normale. Parce qu’avec cette crise sanitaire, personne ne peut dire quand est-ce que ça va s’arrêter. Cependant, si on est un dirigeant, on devra anticiper ce qui va se passer, et réfléchir sur les décisions à prendre ».

Le plus important est le championnat

Mais si on regarde bien, continue-t-il, « dans le football, ici au Sénégal, le plus important est le championnat. Donc le championnat pourra attendre pour qu’on puisse savoir ce que la situation donnera dans les mois à venir. Mais hormis ce dernier, on peut annuler les coupes et autres compétions complémentaires. »

« Ça ne sera pas une première, car il y’a de cela deux (2) ans, la coupe de la ligue avait été annulée, on n’avait laissé que la coupe du Sénégal. Compte tenu de cela, on note que c’est le championnat qui est la base du football Sénégalais. »

Donc il s’agit d’attendre la décision des autorités concernées, d’ici quelque temps. Il y a de fortes chances cependant qu’elles prendront une sage décision, qui permettra au football Sénégalais pouvoir se remettre sur les rails après la pandémie du Coronavirus.