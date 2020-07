Impact de la COVID-19 sur la sécurité alimentaire: Le marché de Diaobé, perd 5 milliards Fcfa en 8 semaines

L’Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement (CICODEV), vient de publier un rapport sur l’enquête qu’elle a réalisée sur la sécurité alimentaire au Sénégal, avec les impacts de la pandémie de la Covid-19.

Le document informe que l’enquête a été menée au mois de mai 2020, à travers ses 16 points focaux répartis dans les 14 régions du Sénégal, pour recueillir l’avis et le ressenti des populations sur l’impact que cette crise sur leur quotidien et leur sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Au Sénégal, la vie économique de certaines régions est marquée par les échanges économiques au sein des marchés quotidiens, hebdomadaires (louma) ou supermarchés.

À l’image des ‘louma’ de Kolda qui polarisent plus de 60 villages environnants, avec plus de 600 tonnes de riz, plus de 300 tonnes de céréales et plus de 800 tonnes de légumes vendus par mois, la région renferme le plus grand marché hebdomadaire de l’Afrique de l’Ouest :

Le ‘louma’ de Diaobé avec un chiffre d’affaires de 700 millions de francs CFA par semaine. La fermeture du marché de Diaobé, pendant 8 semaines, a entrainé un manque à gagner estimé à environ 5 milliards de francs CFA», lire la suite dans dans Vox populi