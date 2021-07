Immersion dans la nouvelle vie de Mariéme Dial « j’ai moins de stress ici…j’ai quitté le Sénégal par dépit»

Depuis Abidjan, l’actrice Halima Gadji raconte sa nouvelle vie.

La star du cinéma Halima Gadji alias Maréme Dial a quitté le Sénégal pour la capitale ivoirienne ou elle y vit depuis le mois le décembre.

Halima a décidé de rompre sa collaboration avec « Marodi » et mettre un trait sur « Marième Dial », personnage qu’elle incarnait dans la célèbre série « Maitresse d’un homme marié » et qui lui valu bien des jugements.

« J’ai moins de stress ici… J’ai quitté le Sénégal par dépit »

En dehors de ses activités professionnelles, l’actrice vit une vie calme et paisible en Cote d’Ivoire. « Dans la rue, les ivoiriens me prennent dans leur bras et immortalisent nos rencontres. J’ai moins de stress ici » confie-t-elle au bout du fil au journal « L’Observateur ».

Devenue une citoyenne ivoirienne très proche des artistes ivoiriens, l’actrice profite pleinement des weekends pour découvrir la Cote d’Ivoire. Halima s’est également donnée à d’autres activités extra professionnelles tels que les cours de danse, de théâtre, de chant et de boxe.

« Je n’ai pas de regret d’être partie. Je n’ai pas quitté le Sénégal ou j’ai ma famille et toutes mes attaches, parce que j’en avais envie mais par dépit. Ma carrière a décollé au Sénégal certes mais, le sérieux n’y était pas, encore moins l’encadrement » confie-t-elle.

Le sport une activité qu’elle pratique dit-elle non seulement pour sa santé mais aussi comme une thérapie (elle est dépressive) « je me sens bien , je me sens moi même quand je fais du sport, ça me recharge complètement »

Halima a conclu un contrat avec la maison de production « Anzul » établie en Coté d’Ivoire et en Afrique Sud. Un contrat qui fait d’elle une actrice et une consultante en même temps.

Au terme de ce contrat, elle peut exercer comme actrice ou consultante. Elle a donc le choix d’être devant la caméra ou derrière la caméra. Elle peut également bénéficier des formations dans la réalisation cinématographique, dans la production, la gestion de casting. Des formations qui lui permettront de développer d’autres potentiels enfouis en elle dans le septième art.

En termes de réalisation, la « nouvelle Halima » a mis en branle une série documentaire nommé « My Truth », qui signifie « ma vérité » en français. Dans ce documentaire, l’actrice parle de sa vie, des événements qu’elle a vécu et qui lui ont poussé à commettre l’irréparable. Elle dénonce dans cette série documentaire les maux de la société, les violences à l’école, le harcèlement dont sont victimes les enfants vivant avec un handicap comme le bégaiement, la dyslexie.

Insultes dans une de ses vidéos : Halima Gadji présente ses excuses aux sénégalais

Connue pour être directe , Halima ne mâche pas ses mots et n’a pas froid aux yeux, elle ne se laisse pas faire non plus ainsi lorsque des internautes ont osé s’en prendre à sa fille et sa mére, Maréme Dial a sorti ses gongs et leur a craché du feu.

: « Je m’excuse auprès des personnes qui ont été offensées par mes propos. Je ne me suis pas levée un beau matin pour insulter. J’ai été profondément touché par les insanités de certains internautes qui s’en sont pris à ma fille et à ma mère. Je peux encore supporter qu’on m’attaque mais qu’on ne touche pas aux miens et ils l’ont fait de la plus basse des manières. Je me suis laissée submerger par la colère et j’ai riposté à la hauteur de leurs attaques » a t-elle laissé entendre sur sa page Facebook.