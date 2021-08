ILA TOUBA : 7 membres du Dahira Foulkoul Mashon de Touba Guinaw Rail de Thiès périssent dans un accident

Un grave accident survenu dans la nuit du 10 au 11 août 2021 aux environs de 2 heures du matin, entre Diourbel et Bambey, sur l’autoroute à péage Ila Touba a occasionné la mort de 7 membres du Dahira Foulkoul Mashon de Touba Guinaw Rail de Thiès. Ils étaient en partance pour Touba, pour assister à la journée nationale du Xassida. Mais la grande faucheuse en a décidé autrement. Le véhicule qui les transportait, en l’occurrence un Peugeot 307 est entré en contact avec un camion en stationnement et l’irréparable s’est produit. Les 7 corps ont été transportés à la morgue de l’hôpital régional de Diourbel tandis que le seul survivant, qui est dans un état grave, est admis au service des urgences. Au quartier Guinaw Rail de Thiès, c’est l’émoi et la consternation chez les familles dès défunts.

Paix à leurs âmes