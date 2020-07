Il vient de passer plus de 3 mois bloqué dans un aéroport

Share on Twitter

Share on Facebook

Ce jeudi 9 juillet, c’est un véritable parcours du combattant qui s’est achevé pour Roman. Suite à un improbable concours de circonstances, cet Estonien vient de passer 110 jours bloqué dans le terminal d’un aéroport des Philippines.

Roman aurait pu sourire en se prenant pour Tom Hanks dans le film « Le Terminal » mais il a en réalité vécu un véritable cauchemar dont il se serait bien passé. Après des vacances en Thaïlande, ce touriste originaire d’Estonie devait rentrer chez lui le 20 mars dernier. Son vol de retour est parti de Bangkok et a fait une escale à Manille, aux Philippines. C’est là que son calvaire a commencé.

L’Estonien indique que les autorités lui ont retiré son passeport. Pour des raisons sanitaires, il n’a pas pu recevoir de visa pour entrer aux Philippines et la compagnie AirAsia avec laquelle il voyageait a cloué tous ses avions au sol. Sa dernière chance pour rentrer en Estonie était d’accepter un autre vol avec une escale à Amsterdam mais à 1.500 € le billet, il a décliné l’offre.

110 jours à manger des biscuits

Roman Trofimov s’est ainsi retrouvé coincé dans l’aéroport de Manille et a commencé à documenter son cauchemar sur Facebook. Pendant plusieurs jours, il a dormi sur le sol et sur les bancs du terminal. Le 1er avril, des employés de l’aéroport lui ont donné accès au salon réservé aux voyageurs de la classe affaire. Néanmoins, ses repas se sont toujours résumés à quelques biscuits et à de l’eau.