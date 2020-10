Il nous montre ses jambes enflées, Cet ancien acteur de Théâtre explique sa dure situation

Share on Twitter

Il nous montre ses jambes enflées, Cet ancien acteur de Théâtre Modou Diagne explique sa dure situation

Fall Damel, reporter à Thiesinfo a rencontré Modou Diagne artiste comédien de « JAMONOY TEY» et de DAARAY KOCC». Ces ensembles qui furent les plus talentueuses de la capitale. L’artiste a merveilleusement joué dans « Quatre vieillards dans le vent », « Baye Ely da koy téré », pour ne citer que ces pièces immortelles. Entretien…

Trouvé dans un coin du quartier de la banlieue, Modou DIAGNE, tel un patriarche n’a plus la vivacité qu’il incarnait, mais, garde encore,toute sa lucidité et son sens de l’humour. Il s’appuie lourdement sur sa canne, pour garder un semblant d’équilibre : il est impotent et souffre depuis 2002 , d’éléphantiasis. Ses pieds enflés par l’ affection, altère sa santé, l’empêchant de vaquer à ses besoins. Pour vaincre son spleen, il se traîne jusqu’à ses amis camionneurs, pour deviser et oublier de temps en temps, le train-train de la vie.

« Il m’arrive de recevoir de la visite et un peur d’argent de la part de mes anciens partenaires, mais ce n’est pas tous », s’empresse t’il d’ajouter. Hélas, pour lui, la solidarité n’existe plus contrairement, à l’ancienne époque, où on s’empressait d’aider son semblable.

« La jeune génération a eu plus de chance que nous… »

Le vieil homme dit éprouver beaucoup de difficultés sur le plan social et souhaiterai l’appui d es autorités. Toutefois, il remercie la première dame, Mme Marieme Faye Sall, qui l’avait soutenu tout au début de sa maladie…

Sur le plan artistique, l’ancien acteur est amer. Il ne jette plus sur le théâtre d’aujourd’hui, , le même regard qu’autrefois : « Beaucoup de choses ont changées et certaines séquences, écarts de langage, et autre mises vestimentaires, laissent à désirer.

« Mais malgré tout, force est de reconnaître que, la nouvelle génération a eu plus d’opportunités, de chances car, grâce à l’art, les jeunes ont pu construire des maisons, acheter de belles voitures… »

Et, l’ancien artiste de narrer une vieille anecdote qui lui a toujours tenu à cœur : « Un jour, le comédien Baye Ely et moi étions partis rendre visite à un de ses proches à l’hôpital Aristide Le Dantec. Dès que nous sommes entrés dans la salle, tous les malades qui nous avaient reconnu, se tordaient de rire. L’atmosphère était détendue et les internés semblaient oublier leurs douleurs, le stress de l’internement.

Le médecin entra, constata le charivari et déclara d’une voix solennelle : Vous autres, devriez venir de temps en temps, rendre visite aux malades car « comme nous, vous êtes des docteurs, puisqu’ arrivés à, soulager leurs souffrances par… le rire ! »