IEF THIES DEP: Lancement des activités sportives 2020 du département de Thiès…

Le comité local de gestion et de relance des sports scolaires départementales et le Codec ont démarré les festivités, avec la participation des écoles élémentaires de la localité : Soune, Landou, Touly, Lène, Thiambokh, Kathialik et l’école Aibd.

C’était en présence des autorités scolaires, académiques de l’Education et de la formation, des autorités communales, religieuses, coutumières, des équipes pédagogiques, des élèves et du public…A la suite des mots de bienvenue et de civilités d’usage des autorités locales, le représentant de l’IEF à la tête d’une forte délégation a particulièrement mis l’accent sur la solennité de cette cérémonie. Il a indiqué entre autres recommandations, le sens et la portée, visant à promouvoir le sport scolaire au niveau département al dans l’esprit combiné, sport-études…

Faire prévaloir : l’esprit sport -étude…





Auparavant , le principal du collège de Soune s’est félicité que les festivités marquant le démarrage des activités se soient tenues dans le zone et a lancé un vibrant appel aux enseignants , aux populations et aux élèves à ne ménager aucun effort pour la réussite de ces activités sportives et éducatives. Et l’autorité d’encourager l’encadrement, lui signifiant, « qu’ils n’avaient plus droit à l’erreur « et aux élèves, « d’être plus performants dans le sport comme pour les études ». (vidéo)