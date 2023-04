Idrissa Seck va démissionner du CESE et du BBY : Une opportunité pour les hommes de Macky Sall à Thiès?

Idrissa Seck, président du parti Rewmi, a annoncé ce 22 avril 2023 sa démission du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) et du Benno Bokk Yakaar (BBY), lors d’une conférence de presse au cyber campus de Thiès. Cette décision intervient après des mois de tension entre les membres du BBY et les partisans du président de la République, Macky Sall, à Thiès.

Parmi les hommes de Macky Sall à Thiès, on peut citer Siré Dia, Augustin Tine, ancien ministre des forces armées, Maodo Malick Mbaye, Directeur Général de l’ANAMO, Habib Niang, Ousmane Diop, Ousseynou Diouf, Lamine Ayssa Fall, Malèye Diop…et tant d’autres. Tous ont travaillé sans relâche pour soutenir le président de la République et son parti, le BBY, sans pour autant recevoir de reconnaissance ni de récompense pour leurs efforts.

Les femmes de Thiès n’ont pas été en reste. Ndeye Tické Ndiaye Diop, Ndeye Awa Mbaye, Marieme Diop Sylla, Maty Senghor Bèye, Seynabou Ndieguène, Adji Diatta, Ndeye Fatou Ndiaye de Thiokhole, pour ne citer que quelques-unes, ont également tout donné pour soutenir Macky Sall et le BBY. Elles attendent, elles aussi, d’être récompensées pour leurs efforts et leur engagement.

Or, les places qu’ils espéraient occuper avaient été cédées au parti Rewmi d’Idrissa Seck, à qui le président Macky Sall avait confié le CESE et des postes de ministres, prenant la place des Thiessois du BBY. La démission d’Idrissa Seck et de ses ministres offre aujourd’hui une occasion en or pour le président de la République de placer ses hommes et ses femmes de Thiès, qui se sont sacrifiés au nom de la discipline du parti.

Si Macky Sall ne saisit pas cette opportunité et continue de négliger ses soutiens à Thiès, il risque de subir la colère de ses hommes et de ses femmes qui, depuis longtemps, sont privés de postes de responsabilités et de reconnaissance. Il est temps pour le président de la République de récompenser ceux qui ont œuvré sans relâche pour son succès et celui du BBY à Thiès.

La démission d’Idrissa Seck du CESE et du BBY pourrait ainsi marquer un tournant décisif pour les militants et les soutiens du président Macky Sall à Thiès. Reste à savoir si le président saura tirer les leçons de cette situation et prendre les décisions qui s’imposent pour renforcer l’unité et la cohésion au sein du BBY, tout en récompensant ceux qui se sont battus pour lui et son parti.

