Le président du Conseil économique social et environnemental ( Cese), Idrissa Seck a effectué la prière traditionnelle de la Korité, ce lundi 02 mai 2022, à la grande mosquée de Moussanté. Il a profité de cette occasion à la suite de sa prière de l’ Eid El Fitr pour inviter tous les acteurs politiques à la stabilité du pays.

« Nous invitons tout le monde à la paix. C’est notre première mission, nous devons être les premiers à faire ce sacrifice si nous sommes des patriotes sincères », a déclaré Idrissa Seck.

En plus, la transhumance de Idrissa Seck vers la coalition Benno Bokk Yakaar suscite beaucoup de polémiques et de frustrations au sein des responsables politiques et des citoyens dans la capitale du rail. Sur ce, le leader du parti Rewmi a apporté des clarifications à l’opinion devant la presse.

« Beaucoup de personnes se sont interrogées sur la décision que j’ai prise de répondre à l’invitation du Président de la République, pour faire faire ensembles aux innombrables crises qui s’apprêtaient à assaillir le pays en provenance du reste du monde », a – t – il expliqué.

Par la même occasion, Idrissa Seck a salué la pertinence du discours de l’ Imam Tafsir Babacar Ndiour qui sermonne sur l’actualité.

En outre, le président Idrissa Seck a présenté ses excuses à tous les sénégalais, en marge de cette fête qui annonce la fin du mois béni de Ramadan avant de formuler des prières pour que Dieu préserve le Sénégal sur les conséquences de la covid – 19, la crise financière qui secoue le monde et surtout l’invasion de la Russie et l’ Ukraine.

Suivez sa déclaration.