Idrissa Seck appelle à la paix et à la stabilité lors de son discours après la prière de la Korité 2023

Idrissa Seck, président de la République du Sénégal, a prononcé un discours émouvant après la prière de la Korité 2023, appelant à un état de bien-être profond et à un esprit apaisé pour tous les citoyens. Il a souligné l’importance de la paix et de la stabilité dans la société, en particulier en ces temps troublés par la pandémie de COVID-19 et les défis socio-économiques.

Seck a également défendu sa décision de répondre à l’appel de son prédécesseur, Macky Sall, pendant la crise sanitaire, affirmant que son rôle en tant que chef de l’opposition l’obligeait à agir pour le bien du pays. Il a rappelé l’importance de la coopération entre les forces politiques pour assurer la sécurité et le bien-être des citoyens.

Le président du Rewmi a souligné l’importance du rôle des citoyens dans la préservation de la paix et a insisté sur le fait que les forces de sécurité et de défense ne peuvent pas tout faire seules. Il a rappelé que l’État est né suite à un choc climatique et a évoqué l’émergence des grandes civilisations pour souligner l’importance de la culture universelle, en particulier celle de l’Afrique.

Seck a mis en garde contre les menaces à la sécurité, notamment le terrorisme djihadiste islamiste radical, mais aussi d’autres acteurs qui cherchent à créer le chaos et le désordre pour s’emparer des richesses du Sénégal. Il a assuré que l’état ne laissera pas ces forces perturbatrices déstabiliser le pays.

Enfin, le président a insisté sur la nécessité de garantir la stabilité pour que les citoyens puissent mener leurs activités économiques légitimes sans crainte pour leur sécurité. Il a promis de lutter contre la double langue et de protéger les valeurs de vérité et d’intégrité dans la société sénégalaise.

