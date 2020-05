ICONES DU COVID-19 A THIES: Habib Niang, Abdoulaye Dièye, Ousseynou Diouf

A Thies Ville, à part les actions menées par le Ministre Ndèye Tické Ndiaye Diop, le Maire Talla Sylla, le Président Yankhoba Diattara, les autorités administratives, les maires, tous contraints par leur position ou leur fonction administrative à être au front pour lutter contre le Covid-19, de jeunes politiciens se sont jusque là distingués aux yeux de tous, un triplet porteur d’espoir…,TOP 3 des politiciens les plus en vue sur le terrain.

Un Triplé d’Espoir

Thiès et les Thiessois sont fiers d’eux. Ils ont un dénominateur commun : « Etre des leaders très utiles pour la cité, sensibles aux préoccupations de leurs concitoyennes et concitoyens. Des hommes qui portent en bandoulière les préoccupations des Thiessois. Qui ont suffisamment donné la preuve de leur amour pour leur ville, de leur engagement, leur loyauté, leur fidélité au Président Macky Sall. Qui ont ouvert leur porte à tous et tendu la main à tous. Qui, dans la plus totale discrétion, la parfaite décence, la délicatesse, ont toujours fait sécher les larmes, apaisé les souffrances, nourri les affamés, soigné les malades, acheté les ordonnances, entretenu les mosquées, donné des financements aux groupements de femmes, entre autres.

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, Mouhamed El Habib Niang, Président du Mouvement «And Suxxali Sénégal», Abdoulaye Dièye, Président du Mouvement «Siggi Jotna», Al Ousseynou Diouf, responsable politique de l’Alliance Pour la République (Apr) à Thiès, ont tout simplement joué un rôle déterminant, toujours au chevet des couches vulnérables de Thiès.

Pour accompagner le Chef de l’Etat dans la politique de résilience destinée à endiguer le fléau et prendre en charge ses effets, surtout économiques. Thiès et les Thiessois fondent un immense espoir sur ces illustres fils du Cayor.