Icône 2021 : Yankhoba Diattara parmi les hommes de l'année à Thiès 1

Parmi les Hommes qui ont marqué l’année 2021 à Thies, figure sans conteste et en bonne place le Ministre de l’Economie Numérique M Yankhoba Diattara. Connu pour sa fidélité au Président du Rewmi M Idrissa Seck, Les Thiessois ont suivi avec une attention particulière son ascension et sa récente nomination qui ont consacré sa fidélité légendaire et sa constance politique.

Son cursus politique et son sens de l’écoute et de la mesure lui ont valu une expérience capitale au fil des années auprès de son maître Idrissa Seck. Calme, posé courtois et poli mais très futé, Yankhoba Diattara s’est vivement bonifié de ses expériences au niveau de la mairie de Thies et du Conseil départemental. Aujourd’hui, à l’heure de Mbourock Sow, le 2ème Homme du Rewmi s’adapte avec tact et intelligence à la nouvelle situation.

Faisant de l’Education et la Santé ses priorités, le Ministre Thiessois s’est vite fait des amis au sein de la mouvance Présidentielle.

Yankhoba Diattara avait commandé des masques avant le Coronavirus

Aujourd’hui à L’heure du bilan annuel, Yankhoba Diattara peut se targuer d’avoir été parmi les premiers à participer à la lutte contre la pandémie Coronavirus en distribuant 12 000 masques de protection, 50 caisses de 18 bouteilles de produits Hydroalcooliques et 100 lits d’hospitalisation.

Yankhoba Diattara a mené beaucoup d’actions dans le cadre de la lutte contre la Covid mais sans oublier les projets une commune un lycée réalisé au Conseil départemental et nominé au niveau national avec le projet une commune un centre de santé. Deux projets phares retenus pour être nominés au niveau national.

Organisateur de la semaine du numérique à Thiès, Yankhoba Diattara a été le parrain du grand prix du numérique de l’université de Thiès de même parrain des journées scientifiques de L’ISEP à deux jours de l’accueil mémorable du Président de la République a Thiès qui a marqué un leadership politique réel à Thiès

Financement des Groupement des Femmes de Thies

En 2021, Diattara a financé 100 000 000F aux groupement des femmes de Thiès: Lors de la cérémonie de lancement des financements aux groupements de femmes de Thiès organisé par le ministre de l’économie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara, le dg de U-Imcec a signalé qu’il vont débourser 100 000 000 FCFA pour financer les femmes avant d’augmenter le cachet à 200 000 000 FCFA les prochains jours. Mieux, ce dernier a annoncé devant le 1er vice-président de l’Assemblée nationale, Abdou Mbow, qu’ils ont décidé de financer les femmes à hauteur d’un demi milliard de FCFA.

Don de Matériel informatique à L’INEFJA

A L’occasion de la Célébration de la journée internationale des personnes handicapées, Le Ministre de L’économie Numérique M Yankhoba Diattara a offert du Matériel informatique à l’INEFJA (Ecole des Jeunes Aveugles de Thiès) dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Tic et Handicap.

Du Matériel Informatique pour les Lycées de Thies

En 2021, Le Ministre Yankhoba Diattara a aussi remis du matériel informatique aux Lycées de la ville de Thiès