Icône 2019 à Thies: Moulaye Abdoul Aziz Diop, Petit-fils de Maodo, Membre Actif de la Société Civile

Moulaye Abdoul Aziz Diop Né et grandi à Thiès. Fils de feu El-Hadj Makhtar Diop, petit-fils de Cheikh Al Seydi Haj Malick Sy Maodo et grand Moukhadam à Thiès. Homonyme et petit-fils de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh. Membre du comité scientifique de la famille Elhadj Malick Sy. Études primaires : école Clémenceau Thiès. Études secondaires : Lycée Malick Sy Thiès. Études supérieures Universitaires : Université Cheikh Anta Diop. Enseignant de formation, membre actif de la société civile. Membre fondateur section/Thiès du Forum civil dont il fut le Coordonnateur régional de 2008 à 2018. Depuis septembre 2018, il est devenu Coordonnateur national adjoint du Forum civil.

Aussi Moulaye est Membre fondateur en 2011 de la coalition des organisations de la société civile « Publiez ce que vous Payez », dont il est membre du Comité Directeur chargé des programmes et coordonnateur de l’antenne régionale de Thiès. Membre du comité national ITIE/Sénégal dont il est le président de la commission communication. Il a un statut d’observateur au niveau du conseil d’administration international de l’ITIE. Aussi Membre du réseau de Transparency international. Ce Petit-fils de Maodo, marié et père de 2 enfants, actif sur toutes les questions d’intérêt général aussi bien au niveau local que national, a effectué plusieurs formations et missions à l’étranger surtout dans le domaine de la gouvernance. Sa seule passion : « Me rendre utile, servir mon pays ». Sa référence : « Le Modèle Prophétique ».