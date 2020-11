L’avis de l’industriel Ibrahima Macodou FALL sur le phénomène de l’émigration clandestine

Share on Twitter

Share on Facebook

“Ce sont nos actes qui procurent des emplois à la jeunesse et qui les retiennent chez nous…Consommons ce que nous produisons pour l’économie et l’emploi”” dixit Ibrahima Macodou Fall

Interrogé par Thiesinfo sur le phénomène de l’émigration qui sévit dans notre pays, M Ibrahima Macodou Fall répond:

“C’est notre affaire à TOUS et non celle des autres. Ce sont nos actes qui procurent des emplois à la jeunesse et qui les retiennent chez nous. Exemple en achetant un masque fabriqué au Sénégal vous donnez 3 mn de travail à un jeune. Nous sommes 15 millions.

Si l’on ne s’industrialise pas nos jeunes iront chercher dans les pays industrialisés du travail. Ce ne sont pas ces pays qui nous aideront à s’industrialiser. Leurs politiques visent à nous maintenir comme d’eternels consommateurs de leurs produits manufacturés.

En effet par l’achat d’un masque produit localement, vous donnez 3 mn de travail à un jeune et les sénégalais consomment des millions de masques importés de Chine et pour la plupart de qualité douteuse. Consommons ce que nous produisons pour l’économie et l’emploi” explique t-il.