Hydrocarbures: Les prix de l’électricité et du carburant vont connaître une hausse

Aprés la réduction du prix de certaines denrées de consommation il y’a quelques temps, l’Etat du Sénégal a décidé d’agir sur celui des hydrocarbures mais ces dernières à contrario vont connaître une hausse.

En effet, les prix du carburant et de l’électricité vont connaître une hausse à partir de demain samedi, l’Information est confirmée par le ministre du Commerce.

« L’ Etat du Sénégal subventionne depuis le début de la crise les hydrocarbures et l’électricité. Il se trouve que dans l’urgence on a subventionné tout le monde, alors que tout le monde n’a pas besoin d’une subvention », a t- il fait savoir.

Abdou Karim Fofana dans ses explications avance que sur le parc automobile au Sénégal, ceux qui roulent au Diesel pensent qu’elles sont les personnes les plus nécessiteuses. Mais dans les statistiques 52% des véhicules au Diesel ont plus de 11 chevaux donc, sont des 4X4.

Il ajoute que la subvention continue toujours jusqu’à présent. Sur un litre de Gasoil, le sénégalais paye 655F et l’Etat paie 400f. Mais, à partir de demain, ils le payeront à un peu plus de 700 francs cfa et l’Etat pour sa part prendra en charge les 300 francs Cfa.

Abdou Karim Fofana considère que la subvention continue mais, elle est juste plus ajustée.

Pour l’électricité, le porte-parole du gouvernement considère que c’est plus compliqué, car c’est une question de tranches : «Ceux qui ont une petite consommation ou des revenus moyens ou assez modestes, seront toujours subventionnés», a t- il expliqué.

Partager : Tweet



WhatsApp