Horreur à Touba: Un tailleur tombe en transe lors d’un “Thiant” et se poignarde à mort

Une cérémonie religieuse communément appelée thiant s’est transformée en tragédie à Touba !

En effet, le tailleur de 20 ans Baye Zale Fall est tombé en transe sous l’influence des zikrs. Selon les informations de Seneweb, il s’est alors enfoncé un couteau dans la cuisse. Cependant, ce coup lui aura été fatal, car il a été trahi par son amulette invincible ( yessi). Le tailleur a visiblement été touché par l’arme, le vidant ansi de son sang.

Le jeune homme de 20 ans a été évacué vers l’hôpital Matlaboul Fawzayni par ses proches et est décédé des suites de ses blessures. Alertés du drame qui s’est produit au quartier Bakhdad, les éléments du commissaire spécial de Touba ont ouvert une enquête pour élucider cette affaire très sensible. Ainsi plusieurs personnes ont déjà été entendues et l’arme du crime est actuellement entre les mains des enquêteurs d’après nos sources proches du dossier.