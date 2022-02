Une dispute entre O. Faye, un maçon âgé de 47 ans, et sa colocataire a viré au meurtre.

À l’origine du drame, qui a eu lieu le jour de l’accueil des Lions, une dette de 20 000 de Fcfa .

Faye le maçon avait prêté de l’argent à sa colocataire Ma Aïdara pour payer son loyer. Trois mois plus tard, il revient à la charge pour réclamer son dû. Cependant, la femme, en mauvais « payeuse », a déclaré qu’elle ne se souvenait pas d’une telle dette de 20 000 FCFA.

Le maçon n’a rien voulu entendre et a insisté se faire payer sa dette.

Bassirou Camara, 45 ans, venu rendre visite à sa tante, Ma Aïdara, tombe sur la scène.Selon Les Échos, il a tenté de raisonner les deux « bélligerants », mais Faye lui a demandé de rester à l’écart. Camara a persisté et engage le combat avec Faye , ce dernier le poignardé au cou et à la poitrine. Selon les sources du journal, il a perdu ses forces, est tombé au sol et est finalement décédé en cours d’évacuation à l’hôpital. Le tueur, qui s’était réfugié à Médina Gounas, a été arrêté. Il devrait être déféré aujourd’hui au parquet de Pikine-Guédiawaye.