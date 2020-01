Hommage à Mbaye Gana Kébé

Pour « ressusciter » son illustre père, Mbaye Gana Kébé, Aminata et ses amis du CIRCAT (comité d’initiative pour la renaissance culturelle et artistique de Thiès) dont elle est la présidente, veulent rendre hommage à l’écrivain, les vendredi 10 et samedi 11 janvier 2020.

Redonner à la culture et à Mbaye Gana une place honorable

N’y a t-il pas là une belle entame de l’année nouvelle pour les hommes de culture ?

En effet, immortalisés par leurs œuvres, ils sont paradoxalement « oubliés » dès qu’ils meurent ou quittent le summum de leur art.

Si non, comment comprendre, que depuis sa disparition en avril 2013 à Thiès, rien ne soit fait pour honorer sa mémoire ?

Cet hommage y remédiera fortement !

Né en 1936 à Thiès, Mbaye Gana Kébé a été tour à tour instituteur, professeur de collège, professeur de lycée, Inspecteur de l’enseignement élémentaire, Directeur de l’EFI et Directeur du centre culturel régional de Thiès.

Un écrivain prolixe

Excellant dans presque tous les genres, il a été plusieurs fois lauréat de grands prix littéraires.

Considéré par ses pairs comme l’écrivain sénégalais le plus prolixe de son temps, il est donc un modèle à présenter à la nouvelle génération, pour le développement de la culture en général, et de la littérature en particulier.

Mbaye Gana Kébé a pratiqué tous les genres dont les exemples suivants : Le Décret, Le Blanc du nègre (romans),Ébéniques (poésie), L’Afrique a parlé (théâtre) et 204 Nouvelles publiées !

Un programme riche et varié :

Au programme des journées du 10 et du 11 janvier 2020 : un panel avec d’éminents chercheurs, un riche plateau de spectacles de théâtre et de poésie, une exposition, un concours littéraire, sanctionné par le Prix MBaye Gana Kébé réservé aux élèves, et pour la clôture, un diner de gala animé par le talentueux chanteur Sécka et son groupe.

Selon Aminata Kébé, toutes les autorités et acteurs culturels sont invités à participer l’évènement.

Son souhait ? Que le centre culturel régional de Thiès soit baptisé « MBaye Gana Kébé » !