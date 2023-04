Holding Events offre le Ndogou à l’hopital Régional de Thiès

Holding Events, une association de jeunes Thiesois, se démarque par sa générosité et son humilité durant le mois sacré du Ramadan. Sous l’impulsion de son président Mohamed Diouf, de Diouf Holding Service et Bass Communicateur, les membres de l’association s’engagent à mener des actions de bienfaisance et de solidarité pour soutenir les personnes dans le besoin. Leurs initiatives, saluées par des personnalités locales telles qu’Aly Mar et Papa Ndiaye, sont un exemple pour la jeunesse de Thiès et du Sénégal tout entier

Thiès, le 10 avril 2023 – En cette période de Ramadan, le mois sacré pour les musulmans du monde entier, Holding Events, une association dirigée par de jeunes Thiesois, démontre une fois de plus qu’elle est un modèle de générosité et d’humilité. Sous l’égide de son président, Mohamed Diouf, de Diouf Holding Service, cette association dynamique s’engage à faire plus chaque mois pour soutenir et venir en aide aux personnes dans le besoin.

Le président Mohamed Diouf, connu pour sa modestie, a su mobiliser les membres de l’association afin de mener des actions de bienfaisance au cours de ce mois sacré. Parmi eux, Aly Mar, membre actif de Holding Events et employé à l’hôpital local, a tenu à saluer l’action de haute portée sociale de l’association.

« Je suis très fier de faire partie de Holding Events et de participer à ces actions qui ont un réel impact sur notre communauté. En cette période de jeûne et de prière, il est primordial de se montrer solidaire et généreux envers ceux qui en ont le plus besoin », déclare Aly Mar.

Papa Ndiaye, artiste comédien bien connu dans la région, également membre de l’association a salué l’humilité du Pdt Mohamed Diouf et sa disponibilité à œuvrer pour l’avancement de la ville aux deux gares. .

Les actions menées par l’association Holding Events ne se limitera pas uniquement à la période du Ramadan. En effet, tout au long de l’année, les membres comptent s’investissent dans différentes initiatives pour soutenir les plus démunis et contribuer au développement de leur région.

Le succès de Holding Events repose sur l’engagement et la détermination de ses membres, qui incarnent les valeurs d’humilité et de générosité propres au mois sacré du Ramadan. Leur dévouement est un exemple pour la jeunesse de Thiès et de tout le Sénégal, et montre que la solidarité et l’entraide sont des valeurs essentielles pour construire un avenir meilleur pour tous.

