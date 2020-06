HIVERNAGE ET COVID-19/ Le Khalife Général des Mourides sollicite des récitals de Coran ce « Jeudi » dans toutes les mosquées

Le chargé des affaires religieuses à Touba, Serigne Mame Mor Mbacké Fallou a délivré le message. D’après Dakar actu, le Khalife Général des Mourides dans son ndigël , a invité les musulmans déroulé un récital de Coran ce jeudi dans toutes les mosquées du pays. Pour ce faire, déjà à Touba Serigne Mountakha Mbacké Bassirou a, mis à contribution l’association des maîtres coraniques qui devra veiller à faire parcourir le livre Saint dans toutes les mosquées de Touba en plus des daaras

Le guide religieux précisera qu’il sera question pour chaque musulman de se repentir davantage et de formuler des prières pour un bon hivernage et pour la fin de cette pandémie du nouveau coronavirus. Le Patriarche de Darou Miname souhaitera que les bonnes volontés fassent preuve de plus de générosité en offrant des repas aux populations qui se chargeront de dérouler ce récital et des déclamations de Khassidas,