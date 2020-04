HIBA THIAM : «Une brave jeune femme», témoignent ses anciens camarades de classe

Son nom est au centre de tous les débats dans les réseaux sociaux et constitue le sujet des conversations dans les chaumières. Hiba Thiam, devenue tristement célèbre suite à son décès dans une soirée privée aux Almadies, en plein couvre-feu, est décrite par ses voisins, amis et anciens camarades de classe comme « une fille calme et sage dans la vie de tous les jours », ce malgré son côté flambeur. Elle aimait la belle vie et les sorties nocturnes.

Hiba Thiam du nom de la jeune femme retrouvée morte dans un appartement meublé aux Almadies lors d’une soirée privée entre ‘’gosses’’ de riches où l’alcool coulait à flots et, où, apparemment, de la poudre blanche aussi était au menu des convives « jet-setteurs », serait morte par « overdose », selon divers témoignages.

Toutefois, loin de l’image qui a été donnée d’elle cependant (celle d’une accro à la drogue), certains de ses amis et voisins la décrivent comme une « fille tranquille, calme et sage ». Nd. Fall, une ancienne camarade de classe, confie : « Je me suis réveillée avec une grande tristesse et désolation lorsque j’ai appris la mort de mon ancienne camarade de classe à l’école Hann Maristes.

C’était une jeune fille calme, sage et tranquille. Elle était également très intelligente. D’ailleurs, c’est ce qui justifie son amour pour les études. En classe, elle se comportait bien avec tout le monde ». Une de ses camarades de promotion de renchérir : « j’ignore ce qu’elle était devenue ces dernières années et quel genre de vie elle menait, mais je puis vous assurer qu’elle était une jeune fille correcte et décente avec beaucoup d’éducation.

On se parlait souvent sur Facebook et WhatsApp, mais on ne se fréquentait pas ». M.S, une amie de la défunte, remarque : « Hiba n’était pas n’importe qui. Elle avait reçu une donne éducation et a réussi dans ses études. Elle était devenue la directrice administrative et financière du groupe « Africa Consulting § Trading ».

Elle était passionnée pour la belle vie comme toutes les jeunes filles de son âge, mais n’a jamais été une mauvaise fille ». Une de ses voisines à la cité Djily Mbaye, elle, confie : « Je me souviens qu’à chaque fois qu’elle passait avec sa voiture devant mon domicile, elle prenait la peine de soulever ses vitres pour me saluer ». Un autre témoignage : « la jeune fille Hiba Thiam était très passionnée de la belle vie, mais aussi était une fille très classe et discrète. Elle ne s’affichait pas trop dans les boites de nuit et autres milieux du jet set