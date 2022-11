Heifer international relance le projet pour l’autosuffisance en moutons

Face aux problèmes récurrents liés à une disponibilité suffisante pour satisfaire la demande en moutons des populations sénégalaises pendant la période de tabaski et les autres événements qui se profient à l’horizon, l’ Ong Hiefer International a lancé officiellement la deuxième phase du projet intitulé : Le Passage du Don et l’《Initiative des Maires pour l’Autosuffisance en Moutons 》, IMAM 2 ,ce lundi 21 novembre à Thiès. L’objectif est de contribuer à l’autosuffisance en moutons fixé par le gouvernement du Sénégal et améliorer les moyens de subsistance des familles à travers une chaîne de valeur ovine inclusive.

Initié par les maires du Sénégal, ce projet bénéficie de l’appui du ministère de l’Elevage et des productions animales, entre autres.

Pour la deuxième phase, il va cibler 250 communes sur l’ensemble du territoire national. D’ailleurs, selon les responsables dudit projet, plus de 150 collectivités territoriales sont déjà engagées. Pour eux, les maires doivent comprendre les enjeux.

《Pour chaque maire ayant souscrit à ce projet, il faut réserver un montant au minimum trois millions de francs CFA dans son budget pour l’achat des brebis qui seront redistribuées aux ménages pauvres ciblés par ce projet 》, ont – ils expliqué.

En outre, l’ Association des maires du Sénégal va coordonner les activités pour une durant de cinq ans. Le projet intervient dans dix régions du pays.