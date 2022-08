La hausse vertigineuse du prix de l’oignon à Touba, à l’occasion du Magal de Darou Khoudoss et partout au Sénégal, a suscité beaucoup de polémiques autour des responsables de la filière oignon et les consommateurs. Cette pénurie d’oignon qui est constatée sur l’ensemble du territoire national, a fait réagir le président de la filière oignon dans le département de Thiès Allé Ndiaye.

Hier dans un point presse, ce dernier a apporté des précisions sur la commercialisation, le stockage, la vente au niveau des grossistes. Selon lui, 《À Touba le kilogramme d’oignon coûte 2000 F CFA et le sac de 50 kg à 50.000 F CFA 》, une situation alarmante déplore par Allé Ndiaye. Alors qu’en temps normal , le kilogramme de l’oignon est échangé à 600 FCfa.

Ces spéculations peuvent impacter les ménages qui ne savent pas à quel saint se vouer d’autant plus que cette hausse du prix dépasse même la compréhension de ces dernières sur la gestion de leurs foyers.

En plus, pour parer à toute éventualité, Allé Ndiaye réclame des magasins de stockage, des chambres froide pour alterner la saison et prévoir des pénuries avec une bonne planification. Car pour lui , l’année dernière les producteurs ont enterré plus de 50. 000 tonnes d’oignons.