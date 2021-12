Après des mois de discussions, la hausse du prix de la baguette de pain est désormais officielle. Coûte désormais 175 francs, soit une augmentation de 25 francs. Le ministère du Commerce a expliqué cette augmentation par le contexte mondial marqué par la hausse des prix du blé et de la farine : « Les prix du blé n’ont cessé d’augmenter, atteignant 340 euros ou plus en octobre, rendant insuffisantes les mesures d’accompagnement pour maintenir le prix homologué de la farine à 16 600 francs le sac.

Le comité de suivi des prix a été saisie puis convoqué par le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre du Commerce et des (PME) pour se prononcer sur la question afin de trouver une solution au prix de la farine, qui ne pouvait plus rester en l’état au risque de mettre en danger les entreprises de la meunerie.”