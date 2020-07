Hausse des tarifs du transport : AFTU sursoit à sa décision

L’Association de financement des professionnels du transport urbain (AFTU) a rétropédalé. Elle a annoncé, hier, qu’elle renonce à l’augmentation annoncée des tarifs dans le transport urbain. Du moins, pour le moment. AFTU a décidé de surseoir à sa décision, après que le ministre des Transports terrestre, Me Oumar Youm, a dénoncé la mesure et la démarche. «Finalement, il n’y aura plus de hausse des tarifs du transport. On a tout laissé tomber», a déclaré le président d’AFTU. Mbaye Amar, joint par Seneweb, a expliqué que la décision était juste un cri du cœur. Les acteurs voulaient alerter l’Etat. «Si vous voyez le document (portant hausse des tarifs), il n’y a ni mon cachet, ni ma signature. Ce sont les jeunes qui voulaient alerter», s’est-il dédouané, comme pour dire que c’était une façon pour AFTU, à travers ses second couteaux de mettre la pression sur l’Etat pour le pousser à négocier. Et d’ailleurs, si l’on en croit Amar, la manœuvre a porté ses fruits. Puisque l’Etat les a appelés à la discussion. Une rencontre entre AFTU et le ministère des Transports terrestres s’est, en effet, tenu hier, autour des revendications des transporteurs. Cela, après la suspension de la mesure de hausse des tarifs. «Nous leur (les autorités) avons demandé de nous aider. Nous avons demandé une subvention, nous avons aussi demandé 10 places debout dans les bus, avec le contrôle des policiers», a détaillé le président de AFTU, qui ajoute qu’ils ont également demandé à l’Etat d’intercéder en leur faveur auprès des banques et sociétés d’assurance afin qu’elles tiennent compte des effets du Covid-19. Le gouvernement a promis de faire le nécessaire dans les meilleurs délais, d’après Amar. D’où sa satisfaction affichée.